G20 призвали действовать совместно в восстановлении после природных катастроф

Как подчеркнули участники саммита, совместные усилия должны способствовать устойчивости развивающихся стран и наиболее уязвимых групп населения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 ноября. /ТАСС/. Государства Группы двадцати (G20) выступили за наращивание совместных усилий по борьбе с природными катастрофами. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G20, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Мы призываем мировое сообщество, включая доноров, международные финансовые учреждения, банки развития и частный сектор, принять меры по восстановлению после стихийных бедствий", - отмечается в документе. Как подчеркнули участники саммита, совместные усилия должны "способствовать устойчивости <…>, особенно развивающихся стран и наиболее уязвимых групп населения с учетом их национальных условий и приоритетов".

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".