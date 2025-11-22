На Украине объявили в розыск Миндича и Цукермана

Согласно базе украинского МВД, Тимура Миндича обвиняют по трем статьям, а Александра Цукермана - по двум

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком Владимира Зеленского", и главный финансист Миндича Александр Цукерман объявлены в розыск на Украине, следует из базы украинского МВД.

На странице Миндича значится дата исчезновения - 20 ноября, а также статьи обвинения: 209 ч. 3 - легализация средств, полученных преступным путем, совершенная в крупных размерах, 255 ч.1 - создание, руководство и участие в преступной организации, 344 ч. 1 - вмешательство в деятельность государственного деятеля.

На странице Цукермана отражена та же дата исчезновения и указаны те же статьи обвинения, что и у Миндича, за исключением последней.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.