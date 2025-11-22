Al Jadeed: на востоке и юге Ливана Израиль ударил по базам "Хезболлах"

Сильные взрывы раздались в окрестностях городов Баднаиль, Тарайя и Шимстар, передает телеканал

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 22 ноября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС нанесли массированные удары по предполагаемым подземным объектам и базам шиитской милиции "Хезболлах" в восточной части Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, сильные взрывы раздались в окрестностях городов Баднаиль, Тарайя и Шимстар. Очевидцы передали, что клубы густого дыма поднимаются в небо из районов, подвергшихся авианалету. О жертвах и пострадавших сведений не приводится.

Израильские самолеты остаются в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над долиной Бекаа и горной местностью на границе с Сирией. Сообщения об авианалетах поступили с юга Ливана, где ВВС Израиля атаковали наземные цели в Джермуке, Эль-Джаббуре, Эль-Махмудии и Рейхане.

В первой половине дня при атаках израильских беспилотников были убиты два активиста шиитской организации "Хезболлах" в провинции Набатия, еще пять человек получили ранения.

По данным Минздрава республики, с начала года Израиль совершил свыше 5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов погибли 337 человек и 945 получили ранения.