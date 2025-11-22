Лидеры G20 заявили о необходимости наращивать усилия по борьбе с опустыниванием

Об этом сообщается в совместной декларации участников объединения, принятой на саммите в Йоханнесбурге

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры группы двадцати (G20) заявили о необходимости наращивать усилия по борьбе с опустыниванием, деградацией почв и засухой. Об этом говорится в совместной декларации участников объединения, принятой на саммите в Йоханнесбурге.

"Подчеркиваем необходимость усилить борьбу с опустыниванием, деградацией почв и засухой, - указывается в документе. - Поддерживаем принятую в 2020 году Глобальную земельную инициативу G20, направленную на предотвращение, прекращение и преодоление деградации земли, а также на сокращение на добровольной основе на 50% площадей истощенных земель, на поощрение финансирования, инвестирования и активного участия государства и частного бизнеса в восстановлении экосистем".

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".