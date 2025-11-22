Guardian: США объяснили союзникам по НАТО, чем грозит Украине отказ от сделки

Если украинская сторона не согласится на мирный план администрации американского президента Дональда Трампа, в будущем ее ждет договор с гораздо более худшими условиями, утверждают источники газеты

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Американские чиновники объяснили союзникам по НАТО, что в том случае, если Украина не согласится на мирный план администрации президента США Дональда Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет "гораздо хуже". Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

По ее информации, вечером 21 ноября министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл на встрече в Киеве заявил послам стран - членов НАТО, что "любая сделка неидеальна, однако она должна быть достигнута как можно скорее". Отмечается, что на этих переговорах царила "мрачная атмосфера". Источник издания среди представителей европейского дипломатического корпуса указал, что это была "кошмарная встреча", напоминавшая скандальную беседу Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в начале года.

При этом, как добавила газета, американская сторона подчеркнула, что сделанное предложение - это лучшее, на что может рассчитывать Украина. Как указала The Guardian, в Вашингтоне надеются, что Трамп и Зеленский вместе подпишут этот документ.