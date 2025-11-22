В ЮАР заявили, что лидеры стран Европы обязаны возобновить диалог с Путиным

В итоге разговор произойдет, уверен официальный представитель президента Винсент Магвенья

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Европе необходимо восстановить контакты с руководством России для решения существующих проблем. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья журналистам в кулуарах проходящего в Йоханнесбурге саммита лидеров стран Группы двадцати (G20).

"Президент ЮАР Сирил Рамапоса постоянно говорит руководителям европейских государств, что им необходимо разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, - сказал Магвенья. - Каким бы сложным им не казался подобный разговор, он необходим. И это в итоге произойдет".

На саммите, который проходит под председательством ЮАР, участвуют лидеры Великобритании, Германии, Италии, Франции, а также руководство Евросоюза. У них уже состоялись консультации с Рамапосой. В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств и правительств стран Европы, которые находятся в Йоханнесбурге. В ней также предполагалось участие по видеосвязи глав стран ЕС, которые не приехали на саммит. На повестке дня - обсуждение плана США по урегулированию украинского кризиса.