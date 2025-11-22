Мерц: прекращение конфликта на Украине может произойти только с согласия Киева
БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что завершение конфликта на Украине якобы может произойти только с согласия Киева.
"Войны не могут заканчиваться крупными державами за спиной участвующих стран", - утверждал канцлер, комментируя мирный план США по Украине на саммите G20 в Йоханнесбурге.
"Завершение войны может, конечно, произойти только в том случае, если будет полное согласие Украины", - приводит слова Мерца агентство DPA.