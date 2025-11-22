ЮАР готова передать США председательство в G20 в здании МИД

Его не сможет получить лицо ниже министра, указал глава МИД Рональд Ламола

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Церемония передачи председательства в Группе двадцати (G20) от Южно-Африканской Республики Соединенным Штатам не будет проводиться в ходе работы нынешнего саммита "двадцатки" в Йоханнесбурге, если со стороны США не прибудет чиновник в ранге министра или выше. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола на состоявшейся на полях саммита пресс-конференции.

"Если такой человек не появится, то председательство будет передано в здании МИД ЮАР в Претории, - сказал он. - В любом случае, президент ЮАР и председатель саммита Сирил Рамапоса не будет передавать председательство лицу, ниже министра".

Ранее посольство США в ЮАР обратилось с просьбой дать возможность своему поверенному в делах получить на саммите из рук Рамапосы символический молоток, который символизирует переход председательства к Соединенным Штатам.

Вашингтон бойкотирует саммит в Йоханнесбурге и никого не направил для участия в нем из-за недовольства повесткой дня встречи.

Соединенные Штаты займут место председателя G20 с 1 декабря 2025 года на ближайшие 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп уже сообщил, что саммит "двадцатки" в 2026 году пройдет во Флориде.