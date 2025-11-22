Мерц обсудил с Трампом важность участия Европы в украинском урегулировании

При этом канцлер ФРГ заявил, что для Украины требуются "другие гарантии безопасности", "другие договоренности", нежели те, которые были закреплены в Будапештском меморандуме

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил важность участия Европы в урегулировании конфликта на Украине. Об этом глава правительства ФРГ сообщил на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

"В зависимости от того, каким будет исход [конфликта], это будет иметь последствия для безопасности Европы", - считает Мерц. "Если Украина проиграет в этой войне и, возможно, потерпит крах, то это окажет влияние на всю европейскую политику, на весь европейский континент. Вот почему мы настолько активны в этом вопросе", - сказал он. По его словам, если есть шанс достигнуть мира, то это тоже немаловажно для европейского континента. "Я донес до него эту позицию", - добавил Мерц. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал NTV.

При этом канцлер заявил, что для Украины требуются "другие гарантии безопасности", "другие договоренности", нежели те, которые были закреплены в Будапештском меморандуме. "Мы, европейцы, немцы, готовы участвовать в этом процессе", - сказал он. "На мой взгляд, в настоящий момент есть шанс завершить эту войну, но мы пока довольно далеки от общего хорошего результата", - считает канцлер.

Ранее лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана США и необходимости его доработки. По данным газеты Bild, их не устраивают, прежде всего, американские предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Кроме того, они считают проблемными пункты о возможном сокращении украинской армии, гарантиях безопасности, а также использовании замороженных российских активов.