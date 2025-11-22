JDD: рейтинг Макрона продолжает снижаться из-за его позиции по Украине

Согласно опросу IFOP, 84% респондентов дают негативную оценку деятельности президента Франции, сообщила газета

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона по конфликту на Украине на фоне проблем с безопасностью внутри его собственной страны усугубляет его рейтинг во французском обществе, где все больше людей выступают против его политики. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFOP).

"Его жесткая позиция по Украине, воинственный тон, намеки на отправку войск подпитывают повторяющиеся обвинения: "военный авантюрист", - говорят некоторые, уставшие от президента, "который грозит далеко, но мало защищает здесь", - пишет газета. Она отмечает, что вопрос внутренней безопасности страны остается проблемой для Макрона, особенно на фоне очередных обещаний касательно борьбы с наркотрафиком в Марселе, где "ничего не изменилось, несмотря на 15 визитов президента", кроме того, обширный план по благоустройству города "Большой Марсель" не принес ожидаемых результатов.

Согласно опросу IFOP, 16% респондентов по-прежнему удовлетворены работой Макрона на посту президента, а вот 84% дают негативную оценку его деятельности. Газета обращает внимание, что общее соотношение недовольных осталось неизменным по сравнению с октябрьским опросом, однако доля тех, кто "категорически недоволен" Макроном выросла до 56% (+2 процентных пункта). Директор IFOP Фредерик Даби уверен, что этих избирателей Макрону "уже не вернуть".

"Французы рисуют крайне негативную картину. Даже освобождение [из алжирской тюрьмы франко-алжирского писателя] Буалема Сансаля они приписывают Германии, а не ему", - констатировал он. В подтверждение этих слов газета приводит ряд часто повторяющихся характеристик от французов в отношении президента: "кукла", "оторванный от реальности", "всегда за границей". Многие из опрошенных возлагают на него вину за глубокий политический кризис в стране, а также за тяжелую ситуацию в экономике.

Жертвой непопулярности президента стал и назначенный им премьер-министр Себастьен Лекорню, который получил 66% отрицательных откликов (+4 процентных пункта за месяц. Доля "категорически недовольных" остается стабильной (25%), и его по-прежнему считают способным на диалог с политическими силами, однако в адрес Лекорню стали звучать упреки в чрезмерной лояльности Макрону и отсутствии результатов. Издание также называет удивительным тот факт, что совершенно незамеченным остался его жест по приостановке скандальной пенсионной реформы за счет поправки к законопроекту о бюджете на 2026 год. Впрочем, эту поправку уже пообещали отменить в Сенате (верхней палате парламента), куда поступил законопроект и неизвестно, останется ли она в финальной версии бюджета.

Опрос проводился с 13 по 21 ноября среди 2 тыс. совершеннолетних французов.