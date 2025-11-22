Законодатель Луна призвала Зеленского принять план США по урегулированию

Член Палаты представителей Конгресса назвала сделку президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "единственным путем завершения конфликта"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) призвала Владимира Зеленского принять предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса.

"Мирная сделка президента [США Дональда] Трампа - это единственный путь к завершению конфликта между Россией и Украиной", - написала она в X. "Примите сделку", - подчеркнула законодатель, обращаясь к Зеленскому.

Ранее Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".