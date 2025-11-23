Келлог: США могут подтолкнуть Киев к отказу от территорий

Украинскому руководству "предстоит принять трудные решения" ради гарантий безопасности, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. США могут подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил 22 ноября в эфире телеканала Fox News спецпосланник президента США Кит Келлог.

"Думаю, что мы можем подтолкнуть украинцев к этому", - сказал Келлог, отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности. По его словам, украинскому руководству "предстоит принять трудные решения".