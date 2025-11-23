Белорусские ракетчики планируют скоро провести учения на полигоне в России

Пуски намерены произвести из РСЗО "Полонез-М"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Белорусские военнослужащие планируют в ближайшее время провести на одном из российских полигонов пуски из РСЗО "Полонез-М". Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил республики Руслан Чехов.

По его словам, современные ракетные комплексы позволяют обучать и тренировать ракетчиков без полигонов, используя электронные пуски. Но для того, чтобы процесс обучения был завершен, нужен пуск боевой. "Такие пуски мы проводим на одном из полигонов Российской Федерации. В этом году были [пуски], работал [РСЗО] "Полонез-М" на максимальную дальность. Задачи были выполнены, пуски были высоко оценены. В ближайшее время такие пуски мы проведем повторно тоже на одном из полигонов Российской Федерации", - отметил представитель Минобороны в интервью телекомпании "ВоенТВ".