Трамп назвал предателями конгрессменов, призывавших военных к мятежу

Президент США отметил, что многие правоведы расценивают это как преступление

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал предателями сенаторов и конгрессменов от Демократической партии, призвавших американских военнослужащих не выполнять приказы его администрации.

"Предатели, которые призвали военных не подчиняться моим приказам, должны быть в тюрьме прямо сейчас… Это было подстрекательство к мятежу на самом высшем уровне, а подстрекательство к мятежу - это серьезное преступление", - написал он в Truth Social.

В следующей публикации он добавил, что многие правоведы расценивают это как преступление.

Ранее Трамп заявил законодателям, призвавшим военных не выполнять приказы, что это грозит смертной казнью.

Ранее шесть сенаторов и конгрессменов от Демократической партии США обратились в совместном видео к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также других американских спецслужб, призвав их "отказаться от выполнения незаконных приказов". Они утверждали, что США подвержены внутренним угрозам, а администрация Трампа пытается использовать вооруженные силы и разведсообщество страны против собственных граждан.