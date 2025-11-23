В Белоруссии заявили о контактах с Западом для сохранения стабильности у границ

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко также обратил внимание на развитие сотрудничества республики со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Центральной Азии

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Белоруссия сохраняет рабочие контакты с западными странами для поддержания мира около границ республики. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства", - сказал он в интервью телекомпании "ВоенТВ".

По словам Ревенко, Белоруссия развивает сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Центральной Азии. "Я не говорю на сегодняшний день о нашем союзнике Российской Федерации - здесь у нас все стабильно", - добавил представитель Минобороны Белоруссии.