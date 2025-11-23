Reuters: в США около 200 тыс. украинцев рискуют потерять правовой статус

Администрация президента Дональда Трампа затягивает решение вопроса о продлении действия программы, действие которой истекает 31 марта 2026 года, пишет агентство

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Около 200 тыс. украинских беженцев могут потерять свой правовой статус для пребывания в США с 31 марта 2026 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на правительственные данные.

Гуманитарная программа, по которой украинские беженцы получили возможность на законных основаниях находиться в США, была запущена при президенте Джо Байдене. Администрация Трампа затягивает решение вопроса о продлении действия программы, которой воспользовались 260 тыс. украинцев и действие которой истекает 31 марта 2026 года, пишет агентство.

Некоторые из участников программы опасаются, что их могут задержать сотрудники иммиграционной службы. Из-за этого они стараются не выходить из дома без необходимости, часть уехала из страны в Канаду, Европу или страны Латинской Америки, поскольку "возвращение на Украину не рассматривается как опция", пишет агентство.

Администрация Трампа в январе приостановила продление гуманитарного статуса и прием новых заявок на включение в программу. Как напоминает агентство, после скандального визита Владимира Зеленского в Белый дом Трамп вовсе заявлял, что может свернуть программу, но в мае все же распорядился возобновить обработку заявок украинских беженцев. Но с тех пор продлить свой статус смогли лишь 1,9 тыс. человек, пишет агентство.