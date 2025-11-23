Al Hadath: делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе

По данным телеканала, на столе переговоров "будет обсуждаться вопрос продолжающейся эскалации" Израиля в палестинском анклаве

ТУНИС, 23 ноября. /ТАСС/. Делегация палестинского радикального движения ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир, чтобы обсудить с посредниками второй этап соглашения о перемирии в палестинском анклаве. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, делегация планирует провести встречу "с представителями египетской разведки" для переговоров о ситуации в палестинском анклаве, а также обсудить с посредниками "последние события на местах и второй этап мирного процесса в секторе Газа". Источники уточняют, что визит был запланирован заранее, при этом на столе переговоров "будет обсуждаться вопрос продолжающейся эскалации" Израиля в палестинском анклаве.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 метров в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа. 22 ноября палестинские радикалы призвали Египет, Катар, США и Турцию оказать давление на Израиль, чтобы он перестал нарушать режим прекращения огня в секторе Газа и соблюдал положения соответствующего соглашения.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.