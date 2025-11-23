Рамапоса: саммит G20 показал, что между участниками больше согласия, чем разногласий

Президент ЮАР заявил, что первый саммит, который состоялся в Африке, стал полным успехом, объединившим участников встречи

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Саммит лидеров стран - членов Группы двадцати (G20) продемонстрировал способность мира сплотиться перед стоящими перед ним серьезными вызовами. Об этом заявил президент ЮАР, председательствующей в объединении, Сирил Рамапоса, закрывая его работу.

"Мы продемонстрировали, что можем сплотиться и работать вместе в интересах экономического роста и прогресса, - сказал он, обращаясь к участникам встречи в верхах в Йоханнесбурге. - Достигнутый прогресс будет продолжен по всем направлениям работы "двадцатки". Мы подтвердили движение к многополярности и продемонстрировали, что между нами больше согласия, чем разногласий. Мы подтвердили, что обладаем силами противостоять любым угрозам".

Рамапоса заявил, что первый саммит G20, который состоялся в Африке, стал полным успехом, объединившим участников встречи.

В работе саммита участвовали все страны-члены "двадцатки" за исключением США, которые объявили ему бойкот.