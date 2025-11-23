Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным 24 ноября

Президент Турции отметил, что у него в гостях уже был Владимир Зеленский

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает 24 ноября провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20.

"На этой неделе у меня в гостях был господин [Владимир] Зеленский. Завтра у меня будет телефонный разговор с господином Путиным. Конечно, в ходе двусторонних встреч здесь [на саммите G20] мы подробно обсудили войну между Россией и Украиной, оценили ситуацию и рассмотрели, что мы можем сделать. Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира", - сказал он.