Моди предложил коренным образом изменить подход к использованию технологий

Глава индийского правительства отметил, что искусственный интеллект должен служить глобальному благу, а для этих целей, по его мнению, необходимо заключить соответствующий договор

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Александр Казаков/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил коренным образом пересмотреть подход к использованию передовых технологий и критически важных ресурсов, которые пока сконцентрированы в руках нескольких человек. Об этом он заявил на заключительном заседании саммита лидеров стран - членов Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, тема которого была "Справедливое будущее для всех: критически важные минералы, достойный труд, искусственный интеллект". Его речь приводит индийский МИД.

"По мере развития технологий как возможности, так и ресурсы все больше концентрируются в руках нескольких человек. Во всем мире обостряется конкуренция за критически важные технологии. Это вызывает озабоченность у человечества, а также является препятствием для инноваций. Чтобы решить эту проблему, мы должны внести фундаментальные изменения в наш подход", - сказал Моди.

"Мы должны продвигать технологии, которые ориентированы на интересы человека, а не на получение прибыли, которые являются глобальными, а не просто национальными", - подчеркнул он.

Глава индийского правительства отметил, что искусственный интеллект должен служить глобальному благу, а для этих целей, по его мнению, необходимо заключить соответствующий договор. "Мы должны гарантировать, чтобы ИИ использовался для всеобщего блага и предотвратить его злоупотребление. Для этого нам нужен глобальный договор об ИИ, основанный на определенных фундаментальных принципах. Они должны включать эффективный контроль со стороны человека, обеспечение безопасности при проектировании, прозрачность и строгие запреты на использование ИИ для дипфейков, совершения преступлений и террористической деятельности", - заявил Моди.

Он также напомнил о достигнутом на саммите G20 в Нью-Дели прогрессе в вопросе перемещения квалифицированных специалистов между странами и предложил в ближайшие годы разработать "глобальную систему для мобильности талантов".

Саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. В этот раз по инициативе президента ЮАР Сирила Рамапосы в ход работы мероприятия были внесены изменения - совместная декларация была принята не по итогам саммита, а в начале встречи лидеров "двадцатки".