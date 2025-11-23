Швейцария не участвует в дискуссиях между делегациями США и Украины

Швейцарская сторона выступает в качестве посредника и предоставляет площадку для переговоров в Женеве, сообщили в МИД

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представители Швейцарии не участвуют в содержательных дискуссиях между делегациями США и Украины, которые запланированы на 23 ноября в Женеве. Об этом сообщили ТАСС в МИД Швейцарии.

"Сегодняшняя встреча проходит в Женеве по просьбе Соединенных Штатов и Украины, - отмечается в сообщении. - Швейцария выступает здесь в качестве посредника и принимающей стороны: она поддерживает контакты со всеми сторонами, но не участвует в содержательных дискуссиях между американской и украинской делегациями".

В ведомстве подчеркнули, что Швейцария продолжает придерживаться традиции оказания "добрых услуг", выступая в качестве посредника и поддерживая контакты со всеми участниками, включая Россию. "Швейцария поддерживает любую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине, и будет продолжать выполнять свою роль посредника и принимающей стороны, если стороны этого пожелают", - добавили в министерстве.

Ранее Владимир Зеленский заявил о начале переговоров украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. По словам руководителя украинской делегации на переговорах и главы офиса Зеленского Андрея Ермака, украинская сторона провела первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии - Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером. Теперь ей предстоит встреча с делегацией США.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. От американцев для участия в переговорах в Женеву, по информации агентства, прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.