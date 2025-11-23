Главу штаба "Хезболлах" ликвидировали при ударе израильского дрона по Бейруту

Погиб Абу Али Табтабауи

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес точечный удар по одному из зданий на южной окраине ливанской столицы. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, в результате атаки погиб начальник штаба вооруженных отрядов шиитского движения "Хезболлах" Хайсам Али Табтабауи.

Источники в службе гражданской обороны отметили, что в здании вспыхнул пожар после ракетного удара. Обнаружен еще один погибший боец, несколько человек, получившие ранения, доставлены в больницы.

По сведениям агентства NNA, нанесен значительный ущерб соседним постройкам в Харет-Хорейке.

В ходе конфликта в 2024 году на Табтабауи, которого называют "номером 2" в военной структуре "Хезболлах", было дважды совершено покушение. Шиитский командир включен в список опасных международных террористов, США объявили вознаграждение в $5 млн за информацию, которая поможет его поимке.