Мерц выдвинул новое предложение по Украине

Канцлер ФРГ при этом не привел деталей

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что в Женеве идут переговоры представителей европейских стран, США и Киева, и заявил, что выступил с новым предложением по Украине.

"Сейчас речь идет о том, чтобы мы на основе плана из 28 пунктов, представленного американской администрацией, сделали достойный одобрения документ, который был бы внесен и принят Украиной на переговорах с Россией", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге.

"Я выдвинул еще новое предложение, которое, так сказать, остается меньше полного решения [плана США], я не хочу тут приводить деталей, поскольку сейчас в Женеве как раз идут переговоры", - заявил Мерц.

По его словам, это предложение нацелено на то, чтобы "по крайней мере совершить первый шаг в четверг (27 ноября - прим. ТАСС)". "Если этого всего, что перечислено в 28 пунктах, слишком много для пяти дней, то я хотел бы как минимум предпринять попытку внести пункт, о котором можно договориться с Россией на украинской стороне при одобрении американцев и одобрении европейцев", - пояснил канцлер.

Мерц также снова заявил, что Киев нуждается в надежных гарантиях безопасности.

О плане США

22 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, вступление Украины в НАТО будет исключено, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России, а также передачу €100 млрд из замороженных в Европе активов РФ в фонд восстановления Украины, 50% прибыли из которого пойдет США.