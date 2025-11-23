В НАТО заявили, что без США не смогут оперативно передавать разведданные Украине

В Европе есть альтернативы американским поставщикам, такие как финская космическая программа ICEYE, отметил и.о. руководителя инновационной программы НАТО DIANA Джеймс Аппатурай

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Украина не сможет получать так же оперативно разведданные от других стран НАТО, если США остановят передачу такой информации. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя инновационной программы НАТО DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) Джеймс Аппатурай.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США могут прекратить поддержку Киева оружием и остановить обмен разведданными в случае отказа от мирного плана. При этом существование такой угрозы подтверждал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Возможности США уникальны. Это абсолютно очевидно и незаменимо даже в контексте НАТО", - сказал Аппатурай в интервью изданию Politico.

При этом он добавил, что в Европе есть альтернативы американским поставщикам, такие как финская космическая программа ICEYE, которая уже предоставляет некоторые данные Украине. Издание отмечает, что переориентировка технологий может быть "медленным и дорогостоящим процессом". В самой ICEYE заявили, что сейчас на орбите находятся 5-10 спутников, в ближайшие два года планируется запустить еще 10-15 штук. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в свою очередь, сказал, что у Европы уже есть несколько высокоэффективных спутников систем, однако сообщество "немного отстает" от уровня американского Starlink.

О мирном плане США

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.