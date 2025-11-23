Спецпосланника Трампа назначат сопредседателем инвестсовета США и Узбекистана

Договоренность о создании американо-узбекистанского делового и инвестиционного совета была достигнута по итогам саммита С5+1

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпосланника США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора назначат сопредседателем Американо-узбекистанского делового и инвестиционного совета, сообщает пресс-служба американского посольства в Узбекистане.

Как сообщалось ранее, сопредседателем совета с узбекистанской стороны станет глава администрации президента республики Шавката Мирзиёева Саида Мирзиёева.

"Специальный посланник по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор станет сопредседателем с американской стороны недавно созданного Американо-узбекистанского совета по бизнесу и инвестициям. <...> Посол Гор будет возглавлять взаимодействие США в этом совете вместе с Саидой Мирзиёевой, главой администрации президента Узбекистана", - сказано в сообщении.

Договоренность о создании американо-узбекистанского делового и инвестиционного совета была достигнута по итогам саммита С5+1. Совет, в частности, будет координировать и согласовывать стратегические бизнес-инициативы, крупные инвестиционные и торговые проекты, а также заниматься созданием специального инвестиционного фонда для дополнительных инвестиций в Узбекистан. Якорным инвестором выступит Корпорация международного финансового развития США, также планируется привлечение Азиатского банка развития, Международной финансовой корпорации и других международных институтов. Как сообщалось ранее, в ходе саммита С5+1 Узбекистан и США подписали соглашения о сотрудничестве в производстве и разработке редкоземельных металлов и в сфере искусственного интеллекта, поставкам самолетов. По словам президента США Дональда Трампа, Узбекистан вложит в течение трех лет почти $35 млрд в американскую экономику путем закупок продукции и инвестиций.

C5+1 - это механизм коллективного взаимодействия США с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Вашингтон использует его с 2015 года.