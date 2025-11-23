Эксперт Эксобар: Трамп может отправить "морских котиков" для уничтожения Мадуро

Евразийский геополитический аналитик назвал сценарий с наземным вторжением в Венесуэлу американских войск "абсолютно невозможным"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может задействовать элитное спецподразделение ВМС - "морских котиков" - для устранения или захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил в беседе с ТАСС бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар.

По словам эксперта, в Вашингтоне рассматривается несколько вариантов действий против Каракаса и венесуэльского лидера, который 23 ноября празднует день рождения. "Абсолютно невозможный сценарий - это наземное вторжение американских войск. У США нет ни достаточного количества военнослужащих, ни нужного вооружения", - подчеркнул он.

Куда более реалистичной Эскобар назвал операцию ограниченного формата. "Сценарий отправки "морских котиков" с попыткой похитить, захватить или даже уничтожить Мадуро и людей из ближайшего окружения - это вполне реальный сценарий. Он лежит на столе у [президента США Дональда] Трампа", - отметил аналитик.

Еще один вариант воздействия, по его словам, - попытки организовать цветную революцию. Однако, как подчеркивает эксперт, у подобных планов нет социальной опоры. "У них нет привлекательности для боливарийских крестьян, рабочих и значительной части среднего класса. Поддержки нет никакой. Поэтому самым опасным инструментом остается подкуп - и он направлен на военных, бизнесменов, компрадорские элиты Южной Америки", - сказал он.

Голословные обвинения

Эскобар также раскритиковал обвинительную риторику Вашингтона в адрес венесуэльского лидера, отметив, что "Трамп, как обычно, блефует". "Это стиль, которому он научился у мафии Нью-Джерси и Нью-Йорка: угрозы, бравада, запугивание, а затем попытки договориться", - отметил он.

По словам аналитика, "проблема в том, что пока Трамп сам себя загнал в угол, потому что обвиняет Мадуро в том, что он наркоторговец, без каких-либо доказательств". "Госдепартамент придумал картель, которого не существует - "Картель солнц". Его нет. Это выдумка, - подчеркнул эксперт. - И они утверждают, что это главный картель Венесуэлы, который поставляет наркотики в США. Чушь. Наркотики поступают из Колумбии, из Мексики особенно, это всем известно. И некоторые из основных посредников в торговле наркотиками в Южной Америке - перуанцы. Они не имеют никакого отношения к правительству Перу, просто перуанские наркодельцы".

Кроме того, продолжил он, через Бразилию проходит много наркотиков из-за коррупции в аэропортах. "Так что все знают, что речь идет о присвоении природных ресурсов Венесуэлы. Все, у кого есть голова на плечах, это понимают", - заключил Эскобар.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок, погибли 76 человек, голословно обвиненных в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.