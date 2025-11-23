Бывшая пресс-секретарь Зеленского раскритиковала отвергающих мирный план США

Юлия Мендель добавила, что у ЕС нет способа поддержать Украину "в достаточной степени"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что каждое следующее предложение по урегулированию будет лишь хуже для Украины, а те, кто выступают против предложенного Вашингтоном плана - не имеют представления о положении ВСУ на фронте.

"Каждая последующая сделка для Украины будет только хуже - потому что мы проигрываем. Мы теряем людей, территорию и экономику, - написала она в Х. - Многие, кто рефлекторно выступает против любого мирного предложения, считают, что защищают Украину. При всем уважении, это ярчайшее доказательство того, что они понятия не имеют, что на самом деле происходит на линии фронта и внутри страны прямо сейчас".

Мендель добавила, что у ЕС нет способа поддержать Украину "в достаточной степени".

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.