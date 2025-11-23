Вице-премьер Киргизии назвал республику частью русского мира

Эдиль Байсалов рассказал, что киргизский народ любит российское кино и смотрит российские новости

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Киргизия является частью русского мира и находится в пространстве русского языка и российской медиасферы. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.

" <...> мы действительно часть русского мира, мы находимся в пространстве русского языка, российской медиасферы. Мы любим российское кино, мы смотрим российские новости, какие-то события, которые происходят в России, обсуждаются здесь, в Кыргызстане, не меньше, чем они обсуждаются в Якутии или Татарстане", - сказал он в разговоре с журналистами в Киргизском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, на церемонии открытия совместного киргизско-российского телеканала "Номад ТВ".

Ранее Байсалов на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой заявлял, что союзнические отношения между Киргизией и Россией являются стратегическими и основаны на исторических и культурных связях.