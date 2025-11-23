Сикорский: главы МИД ЕС и Украины обсудят мирный план 23 ноября

Переговоры пройдут в формате телеконференции, сообщил руководитель польского внешнеполитического ведомства

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС проведут вечером 23 ноября переговоры в формате телеконференции с их коллегой из Украины по предложению США о завершении конфликта в этой стране. Об этом сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.

"Сегодня (23 ноября - прим. ТАСС) состоится телефонная конференция министров иностранных дел стран ЕС и министра иностранных дел Украины по поводу российско-американских мирных предложений", - написал Сикорский в X.