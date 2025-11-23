Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Бейруте начальника штаба "Хезболлах"

Погиб Абу Али Табтабауи

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в результате точечного удара в Бейруте начальника штаба вооруженных отрядов шиитского движения "Хезболлах" Хайсам Али Табтабауи.

"Армия обороны Израиля сообщает, что 23 ноября 2025 года в результате удара в районе Бейрута был ликвидирован террорист Али Табтабауи, начальник штаба "Хезболлах", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По данным израильских военных, ликвидированный являлся "ключевым оперативником" и "ветераном террористической организации", который вступил в ряды "Хезболлах" в 1980-х годах и "с тех пор занимал ряд руководящих должностей", в частности, управлял операциями "Хезболлах" в Сирии. "Во время войны он был назначен командующим штабом организации", а "после нейтрализации большей части военного руководства "Хезболлах", он "фактически отвечал за управление боевыми действиями против Израиля", добавили в пресс-службе. "Табтабауи входил в высшее руководство "Хезболлах" и, благодаря своим связям и способностям, являлся важным источником знаний и фактором влияния в организации", - резюмировали в пресс-службе.

В армейском ведомстве отметили, что ЦАХАЛ "сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым между Государством Израиль и Ливаном" о прекращении огня.