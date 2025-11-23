Bloomberg указал на рост влияния Вэнса в урегулировании конфликта на Украине

В подготовке нового американского плана по разрешению украинского кризиса "принимал активное участие" заместитель помощника вице-президента США по национальной безопасности Энди Бейкер, отмечает агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает, указывает агентство Bloomberg.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

В частности, в подготовке нового американского плана по разрешению украинского кризиса "принимал активное участие" заместитель помощника Вэнса по национальной безопасности Энди Бейкер. Подобное положение дел, отмечает агентство, "является еще одним признаком влияния" вице-президента США.

Помимо этого, указывает Bloomberg, министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл, с которым в свое время Вэнс учился в Йельском университете, стал новым посредником во взаимодействии с европейскими чиновниками. Отмечается, что Дрисколл на этой неделе постоянно был на связи как с вице-президентом США так и со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Дрисколл также присоединился к Уиткоффу и госсекретарю США Марко Рубио на переговорах в Женеве по украинскому урегулированию.

По утверждению агентства, в октябре спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе своей поездки в США проводил встречу не только с Уиткоффом, но и с зятем американского лидера Джаредом Кушнером, который, по информации СМИ принимал участие в составлении мирного плана по Украине.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.