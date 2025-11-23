ХАМАС обсудил с главой разведки Египта судьбу бойцов в Газе

Телеканал Al Araby сообщал, что близ Рафаха остается около 50-60 бойцов, а, по сведениям газеты The Wall Street Journal, Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200-300 человек

ТУНИС, 23 ноября. /ТАСС/. Делегация палестинского радикального движения ХАМАС обсудила в Каире на встрече с главой разведки Египта Хасаном Рашидом судьбу своих бойцов, которые остаются на подконтрольной Израилю части сектора Газа. Об этом говорится в заявлении движения.

Согласно тексту, возглавляемая председателем Совета шуры (консультативный орган ХАМАС) Мухаммедом Дервишем делегация, в которую также вошли глава движения за рубежом Халед Машаль и лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя, провела в египетской столице переговоры с главой разведки арабской республики. Стороны обсудили "вопросы, связанные с соглашением о прекращении огня, общую ситуацию в секторе Газа и второй этап соглашения". Представители ХАМАС также "подтвердили приверженность выполнению первого этапа соглашения, подчеркнув важность прекращения продолжающихся нарушений" со стороны Израиля, "которые угрожают подорвать" сделку.

"Делегация движения также обсудила пути безотлагательного решения проблемы бойцов в Рафахе посредством взаимодействия посредников с различными сторонами, отметив, что связь с боевиками прервана", - сообщил ХАМАС. Боевики ХАМАС, которые находятся за пределами так называемой желтой линии (разграничения между ХАМАС и израильскими силами в Газе), преимущественно сосредоточены в районе города Рафах на юге анклава. Сведения относительно их численности разнятся. Палестинское агентство Maan указывает, что речь идет о примерно 150 вооруженных сторонниках ХАМАС. Катарский телеканал Al Araby сообщал, что близ Рафаха остается около 50-60 бойцов, а, по сведениям газеты The Wall Street Journal, Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200-300 человек.

Некоторое время назад ХАМАС уведомил посредников о готовности вывести своих сторонников из "желтой зоны" Газы и перевести их в другие части сектора. Однако такой подход не приняли Израиль и Соединенные Штаты. Вопрос о дальнейшей судьбе членов боевого крыла ХАМАС, находящихся в тоннелях близ Рафаха, остается одним из наиболее спорных пунктов на переговорах о реализации второго этапа плана урегулирования ситуации в секторе, который был представлен президентом США Дональдом Трампом.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа. Режим прекращения огня в Газе, согласно достигнутому соглашению, вступил в силу 10 октября.