Мерц назвал дискуссии о возможной отправке военных на Украину "спекуляциями"

Комментируя переговоры в Женеве, канцлер ФРГ сообщил, что якобы там обсуждаются лишь "части этих 28 пунктов" плана США по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает преждевременными дискуссии о возможной отправке немецких военных на Украину для контроля над соблюдением перемирия в демилитаризованной зоне в случае ее создания.

В интервью телеканалу Welt он заявил, что это - "спекуляции, которые действительно не имеют ничего общего с нынешней ситуацией". По мнению Мерца, для начала следует достигнуть режима прекращения огня, что уже было бы большим успехом.

Комментируя переговоры в Женеве, он сообщил, что якобы там обсуждаются лишь "части этих 28 пунктов" плана США по Украине. При этом он подчеркнул, что для Берлина "совершенно точно красной линией является территориальная целостность Украины, а также право на существование этой страны". "Я лично поддерживаю переговорную линию украинского правительства", - утверждал Мерц.

В конце августа газета Bild сообщала, что власти ФРГ сняли с повестки дня обсуждение вопроса о возможной отправке на Украину военных Бундесвера (ВС Германии) для контроля над соблюдением перемирия в случае его установления. И даже если между Россией и Украиной будет заключено соглашение, Берлин готов помогать Киеву лишь прежде всего деньгами, отметил тогда издание.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.