Рубио: США хотят достичь скорейшего урегулирования на Украине

Американский госсекретарь отметил, что для определения сроков разрешения украинского кризиса нужно еще время

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, однако для определения сроков разрешения украинского кризиса необходимо еще некоторое время. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио

"Мы хотим сделать [это] как можно скорее, - сказал он, отвечая на вопрос о крайних сроках по мирному соглашению. - Мы крайне оптимистично настроены на то, что нам удастся осуществить это в разумные сроки, очень скоро. <...> Но нам нужно еще немного времени".