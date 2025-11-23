NYT: рабочий план США по Украине по итогам переговоров в Женеве изменился

Издание не уточняет, какие из пунктов подверглись изменениям

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Украинские и американские официальные лица обсудили в Женеве состоящий из 28 пунктов план мирного урегулирования, и теперь его рабочий вариант отличается от первоначального. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника.

Рабочий вариант плана уже отличается от версии, которая была опубликована украинским законодателем онлайн 20 ноября, отмечает газета. По словам чиновника, изменения были внесены после обсуждения плана украинскими и американскими официальными лицами.

Издание не уточняет, какие из пунктов подверглись изменениям.