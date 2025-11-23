Трамп назвал телеканалы ABC и NBC виртуальным оружием Демократической партии

Президент США заявил, что каналы нужно считать "незаконной кампанией в поддержку радикально-левых"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес американских телеканалов ABC и NBC, назвав их виртуальным оружием Демократической партии.

"ABC и NBC, в частности, - это катастрофа, виртуальное оружие Демократической партии. Их следует рассматривать как незаконную кампанию в поддержку радикально-левых", - написал он в Truth Social. Американский лидер также призвал уменьшить количество фейковых новостей.

25 августа Трамп заявил, что поддержал бы аннулирование лицензий на вещание телеканалов ABC и NBC, так как они критикуют его и продвигают интересы Демократической партии.