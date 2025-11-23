ТАСС: израильские дроны-разведчики совершают ночные полеты над Бейрутом

Беспилотники барражируют на низкой высоте над южными окраинами города

БЕЙРУТ, 24 ноября. /ТАСС/. Беспилотники израильских ВВС находятся в небе ливанской столицы и совершают разведывательные полеты над южными окраинами, где проживают сторонники шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.

"В ночные часы над городом раздается гул моторов летательных аппаратов, - указал собеседник. - Дроны-разведчики несколько раз появлялись над центральными и западными кварталами Бейрута, они барражируют на низкой высоте, что вызывает беспокойство жителей города, которые опасаются новых израильских ударов".

Источник отметил, что 23 ноября во второй половине дня летательные аппараты были замечены в небе Бейрута перед тем, как израильские ВВС атаковали квартал Харет-Хорейк. В результате был ликвидирован Хайсам Али Табтабауи, который занимал пост начальника штаба вооруженных отрядов "Хезболлах".

Вместе с ним погибли четыре командира шиитского движения. По данным Минздрава республики, получили ранения еще 28 человек.