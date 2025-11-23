США и Украина продолжат консультации по доработке плана урегулирования

Как заявили в Белом доме, "стороны приветствовали достигнутый стабильный прогресс"

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Администрация США и представители Украины договорились продолжить консультации по доработке плана урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших в Женеве переговоров.

"Обе стороны приветствовали достигнутый стабильный прогресс и согласились продолжить консультации по мере доработки соглашений", - сказано в документе.