ABC: делегация США хочет провести отдельную встречу с представителями РФ по Украине

Подробности, касающиеся места проведения возможных переговоров, не предоставили, отметил телеканал

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Делегация США планирует организовать отдельную встречу с российскими коллегами по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил со ссылкой на американского чиновника телеканал ABC.

Читайте также

История переговоров по разрешению украинского конфликта

По его информации, подробности, касающиеся места проведения возможных переговоров, предоставлены не были.