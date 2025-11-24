Al Jazeera: Израиль обстрелял районы на юге сектора Газа

По данным телеканала, военные нанесли авиа- и артиллерийские удары по территориям к востоку и югу от города Хан-Юнис

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Abdel Kareem Hana

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Несколько районов на юге сектора Газа подверглись обстрелам со стороны израильской армии, несмотря на режим прекращения огня в палестинском анклаве. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, военные нанесли авиа- и артиллерийские удары по территориям к востоку и югу от города Хан-Юнис. Кроме того, вертолеты и танки атаковали районы к северо-востоку от города Рафах. Информация о последствиях нападений уточняется.

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 м в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа. 22 ноября палестинские радикалы призвали Египет, Катар, США и Турцию оказать давление на Израиль, чтобы он перестал нарушать режим прекращения огня в анклаве и соблюдал положения соответствующего соглашения.