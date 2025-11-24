CBS: рейтинг одобрения Трампа среди американцев составляет 40%

Больше всего в работе президента США респондентов не устраивает рост цен на продукты питания

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев составляет 40%. Таковы данные социологического опроса, проведенного телеканалом CBS News.

Больше всего в работе президента опрошенных не устраивает рост цен на продукты питания: 65% респондентов видят прямую взаимосвязь между деятельностью Трампа и стоимостью своей продуктовой корзины. Лишь 36% участников опроса считают, что вашингтонская администрация справляется с экономическими проблемами страны, а 45% одобряют ее деятельность по депортации иммигрантов.

82% респондентов считают важным решение властей опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен в растлении несовершеннолетних и впоследствии покончил с собой, а 37% из них уверены, что новая информация из этих файлов будет правдивой. 64% опрошенных заявили, что публикация указанных материалов будет иметь значение для оценки президентства Трампа.

Опрос проводился с 19 по 21 ноября, в нем приняли участие почти 2,5 тысячи американцев.

Газета The Wall Street Journal проводила аналогичный опрос общественного мнения в июле. Тогда рейтинг одобрения работы Трампа на посту президента составлял 46%.