CNN: Рубио покинул Женеву и отправился в Вашингтон после переговоров по Украине

Госсекретарь заявил, что обсуждение продолжится на техническом уровне

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Nathan Howard/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио вылетел из Женевы в Вашингтон после переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

По его данным, Рубио заявил, что обсуждение продолжится на техническом уровне. Он также выразил оптимизм, что решение по Украине будет принято "в разумные сроки, очень скоро".

Телеканал подчеркнул, что остается неизвестным, покинули ли Швейцарию остальные официальные лица. Ранее Рубио заявлял, что у США "есть специалисты разного профиля, которые работают над этим [договором] полный рабочий день".

В субботу лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов американского плана и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.