"Украинская правда": Ермак поручил готовить дело против главы САП

По информации источников, в конце первой недели операции "Мидас" Владимир Зеленский позвал на встречу руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но "разговор не пошел"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак через некоторое время после начала антикоррупционной операции "Мидас" поручил правоохранительным органам подготовить дело в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Украинская правда".

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

По данным источников, в конце первой недели операции "Мидас" Зеленский позвал на встречу руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и САП. Однако "разговор не пошел", приводит издание слова источника.

Сразу после попытки поговорить, как утверждают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, Ермак в очередной раз поставил задачу силовикам готовить подозрение в отношении Клименко.

Кроме того, продолжили в издании, офис Зеленского начал обвинять антикоррупционную вертикаль в работе не на Россию, а на США, которые "давят на Украину для подписания "невыгодного мира".

Дело Миндича

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, а также в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.