МИД КНР: сотрудничество Китая и России нацелено на мирный глобальный порядок

Страны развивают двусторонние отношения и осуществляют прагматическое сотрудничество на основе принципов неприсоединения, отсутствия конфронтации и ненаправленности в отношении третьих сторон, отметил официальный представитель китайского дипведомства Мао Нин

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая с Россией не направлено против третьих стран и нацелено на мирное глобальное развитие. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай и Россия развивают двусторонние отношения и осуществляют прагматическое сотрудничество на основе принципов неприсоединения, отсутствия конфронтации и ненаправленности в отношении третьих сторон, способствуя глобальному мирному развитию", - сообщила она на брифинге, прокомментировав недавнее высказывание главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о России и КНР.

Ранее Каллас заявила, что РФ, Белоруссия, Китай и КНДР якобы меняют мировой порядок, и это вызывает у нее беспокойство. По словам европейского дипломата, состоявшийся 31 августа - 1 сентября саммит Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь показал, что эти четыре страны "хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный".