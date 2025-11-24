ЮАР готова передать председательство в G20 США

Правительство пока не получило ответа от американского посольства

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики готовы передать США председательство в Группе двадцати (G20), однако пока правительство не получило ответа от американского посольства по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.

"Мы говорили, что если они (США - прим. ТАСС) хотят этого, мы открыты и доступны [для контактов] на должном уровне в МИД. Решать им. С нашей стороны мы передали эстафету", - сказал он в интервью газете The Sunday Times.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли сообщило, что, по мнению Белого дома, ЮАР препятствует плавному переходу к США председательства в G20. Вашингтон ссылается на то, что президент ЮАР и председатель прошедшего в минувшие выходные в Йоханнесбурге саммита G20 Сирил Рамапоса настоял на декларации, посвященной вопросам климата, несмотря на несогласие Соединенных Штатов. Позднее Рамапоса сообщил, что на саммите "двадцатки" в Йоханнеcбурге не состоялась традиционная передача председательства в G20 Соединенным Штатам.

США должны занять пост председателя "двадцатки" 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде.

Прошедший 22-23 ноября в Йоханнесбурге саммит "двадцатки", по словам Ламолы, ознаменовал "победу многостороннего подхода". Высокопоставленный сотрудник МИД ЮАР в интервью ТАСС заявил, что саммит в Йоханнесбурге укрепил в мире повестку дня глобального Юга и подтвердил дальнейшую изоляцию США в системе международных отношений.