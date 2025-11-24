Депутат Рады Гончаренко: США и Европа спорят, кто получит замороженные активы РФ

Он отметил, что "в конечном варианте каждый играет сам за себя"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. США и Европа, составляя свои версии "мирных планов" для Украины, преследуют цель заполучить себе замороженные российские активы. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"И о плане наших друзей-европейцев. Открою вам небольшую тайну. <...> Главный вопрос: кому [достанутся] замороженные российские средства? США хочет себе. Европейцы - себе. <...> Но надо понимать, что в конечном варианте каждый играет сам за себя", - написал депутат в своем Telegram-канале.

В выходные в Швейцарии прошли встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению конфликта. Ранее Вашингтон предложил план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов. 22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов этого проекта и о необходимости его доработки. Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с украинской делегацией, роль Евросоюза и Североатлантического альянса в урегулировании конфликта на Украине еще предстоит обсудить.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине, касающиеся замороженных российских активов. По его словам, это "нереализуемо без одобрения европейских стран". По информации, которая попала в западные СМИ, американский план предусматривает передачу €100 млрд из замороженных в Европе активов РФ в фонд восстановления Украины, 50% прибыли из которого пойдет США.

Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине "репарационных кредитов" будет очень жестким и болезненным.