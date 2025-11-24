Глава Генштаба ЦАХАЛ уволил нескольких генералов за ошибки 7 октября 2023 года

Решение было принято по результатам расследования специальной комиссии, говорится в заявлении Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир уволил нескольких высокопоставленных офицеров за серьезные ошибки, допущенные ими накануне и во время атак радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 на приграничные районы страны. Решение было принято по результатам расследования специальной комиссии, говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"7 октября [2023 года] ЦАХАЛ не выполнил свою главную задачу - защиту мирного населения Государства Израиль. Это серьезный, вопиющий, системный провал, связанный с решениями и действиями, принятыми накануне и во время [этих] событий", - говорится в заявлении армии.

Решения Генштаба были приняты в отношении 13 генералов и других высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ. 10 действующих и вышедших ранее в запас командующих были уволены или направлены в отставку. Речь идет прежде всего о бывшем главе Управления разведки Генштаба (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве, экс-главе Оперативного управления Генштаба генерал-майоре Одеде Басюке и командовавшим Южным военным округом генерал-майоре Яроне Финкельмане.

В отношении еще трех высокопоставленных офицеров были приняты решения о выговоре. Эта мера коснется действующего командующего ВВС генерал-майора Томера Бара, командующего ВМС вице-адмирала Давида Саара Саламы и нынешнего главы АМАН Шломи Биндера. Последний, как отмечается в сообщении, уйдет в отставку после того, как будет принято отдельное решение об освобождении его от должности. "Эти личные выводы - необходимый шаг в процессе восстановления и совершенствования, который мы должны предпринять как армия, чтобы укрепить доверие наших подчиненных и гражданского населения Израиля. <...> Мы должны гарантировать, что события 7 октября никогда не повторятся", - заявил Замир. При этом указанные военные были охарактеризованы как "одни из самых опытных и преданных своему делу" офицеров, которые "годами работали ради безопасности страны".

7 октября 2023 года вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на израильскую территорию, совершали убийства жителей приграничных населенных пунктов и захватили более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. После назначения на пост начальника Генштаба ЦАХАЛ в марте 2025 года Эяль Замир принял решение о формировании специальной комиссии во главе с отставным генерал-майором Сами Турджеманом для оценки действий командования накануне 7 октября 2023 года и рассмотрения результатов ранее проводившихся проверок. 10 ноября военные представили результаты работы комиссии министру обороны Израиля Исраэлю Кацу.