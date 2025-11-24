В Молдавии запустили сбор подписей против закрытия Русского дома

Решение приняли 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины

КИШИНЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. В Молдавии открыли сбор подписей под электронной петицией против планов действующего правительства закрыть Русский дом в Кишиневе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ее автор - молдавский журналист и общественный деятель Елена Пахомова.

Ранее о начале сбора подписей на бумажных носителях сообщила также глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова. О решении закрыть Русский дом МИД Молдавии заявил 13 февраля, когда на территории республики были найдены два упавших беспилотника рядом с границей Украины. Эти планы спровоцировали ряд акций протеста. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

В ноябре законопроект о закрытии культурного центра был одобрен на первом заседании нового правительства, а затем и в первом чтении парламентом страны, который контролирует проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС). Оппозиционные фракции подвергли демарш критике. Они подчеркнули, что аналогичные культурные центры функционируют в 86 странах мира, включая 15 государств - членов ЕС.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии президента Майи Санду в 2020 году, а также победы на выборах учрежденной ею ПДС в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки российских дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.