В Раде заявили, что Украина не уступит территорий и не сократит армию

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выступил в Стокгольме перед европейскими парламентариями

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук считает, что Украина не должна уступать никаких территорий, сокращать армию и отказываться от присоединения к каким-либо союзам.

"Позвольте отметить наши ключевые принципы и приоритеты, украинские красные линии, за которые никто не имеет права заходить: никакого <...> признания за Россией украинских территорий, никаких ограничений, что касается сил обороны, никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы", - сказал он, выступая в Стокгольме перед европейскими парламентариями. Выступление Стефанчука в прямом эфире показал телеканал "Рада".

23 ноября делегации США и Украины на встрече в Женеве согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает агентство РБК-Украина. В частности, по данным агентства, согласованы пункты о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

Несколько пунктов оставили для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в том числе об отказе Украины от части территорий и закрепление в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО. Дата встречи Трампа и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или следующей неделе.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что "мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске". Но после Анкориджа наступила определенная пауза, и связана она с отказом Киева от предложений. Вероятно, поэтому и появился модернизированный план из 28 пунктов. По словам Путина, у российской стороны "этот текст есть, <...> и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".