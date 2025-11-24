Эрдоган назвал каждый шаг Израиля в регионе незаконным

Решения еврейского государства ведут к нестабильности, подчеркнул турецкий лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Presidential Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Израильское правительство осознает, что каждый его шаг в регионе незаконен и провоцирует нестабильность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из ЮАР, где участвовал в саммите Группы двадцати.

"Территориальная целостность Сирии имеет для нас основополагающее значение. Судьбу Сирии будет решать сирийский народ. Турция - страна, которая лучше всех понимает, насколько высокой может быть цена даже самых незначительных потрясений и нестабильности в Сирии. Мы хотим мира, спокойствия и безопасности на каждом квадратном метре нашего региона, особенно в Сирии, Ираке и Ливане. Израильское правительство знает, что каждый его шаг в регионе незаконен и является источником нестабильности. Сосредоточьтесь на том, что делает Турция, а не на том, что пишет израильская пресса", - сказал он, комментируя некоторые адресованные Анкаре заявления представителей руководства еврейского государства.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит "предпринимать шаги в интересах национальной безопасности и мира в стране", в том числе в контексте ситуации в регионе. "Мы не хотим снова столкнуться с подобной угрозой и опасностью [нестабильности в регионе и непосредственно в Сирии], но если это случится, мы сделаем все необходимое. Мы не посягаем ни на чью территорию или суверенитет, но делаем то, что считаем необходимым, в рамках наших собственных стратегических приоритетов", - отметил он.